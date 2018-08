Lærerformand: Lærernes succes kan give færre vikartimer

Der skal være flere lærerne i skolen for at nedbringe antallet af vikartimer, mener Danmarks Lærerforening.

Der skal være bedre muligheder for, at lærerne kan give en god undervisning i folkeskolen. Succesoplevelser til lærerne er en af vejene.

Det vurderer Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

En udbredt lærermangel er medvirkende til, at mere end hver tiende time i folkeskolen undervises af en vikar, forklarer Anders Bondo Christensen.

Han mener, at lærerne skal have oplevelsen af, at de lykkes med arbejdet ude i skolen.

- Den enkelte lærer har simpelthen for mange undervisningstimer. Der er mange lærere, der føler, at de ikke gør det godt nok, derfor vælger de skolen fra, siger formanden.

- Vi skal have de lærere, der har forladt folkeskolen tilbage til skolen.

Han mener, at succesoplevelser og prioritering af flere lærertimer er løsningen, da alt andet er lappeløsninger.

Ifølge lærerformanden er kombinationen af kommunernes nedlæggelse af lærerstillingerne og en stigning af elevernes timetal to grundlæggende elementer, der har ført til, at mange lærere har forladt skolen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) fortæller Jyllands-Posten, at hun ønsker, at den enkelte skole fremlægger al vikardækning offentligt.

Det er dog ifølge Bondo Christensen ikke noget, der vil hjælpe.

- Det skaffer ikke flere lærere. Det er, hvad jeg kalder symptombehandling.

- Der er ikke noget skoleledere, der synes, det er en god idé at sætte uuddannede til at undervise. Men de gør det, fordi de ikke har andre alternativer, siger Anders Bondo Christensen.

Undersøgelsen af vikartimerne er lavet af Undervisningsministeriet, og resultatet er utilfredsstillende, mener Anders Bondo Christensen.

- Det er helt utilfredsstillende. Vi håber, at forældrene vil bakke folkeskolen op. Men det er klart, at hvis forældrene oplever, at mange af ens barns timer bliver læst af en uuddannet vikar, så svækker det tilliden, siger han.

Han glæder sig over, at der fra politisk hold bliver kigget på om de længere skoledage, der blev indført i 2014, er den rigtige løsning.

/ritzau/