Lærerformand om dalende læsefærdigheder: Eleverne har stress

Folkeskoleelvers dalende læsefærdigheder bunder blandt andet i, at for mange elever får stress og mistrives i skolen.

Det fortæller Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

- Det er simpelthen for meget, de skal nå, og de bliver også stressede af at have en skærm foran sig hele tiden. Der er en generel problemstilling, der handler om manglende trivsel i skolen.

- Så vi har brug for nogle rum, hvor der er mulighed for at fordybe sig som elev, siger han.

Udtalelsen kommer, efter at en international undersøgelse viser, at danske skoleelever i 4. klasse læser dårligere, end de har gjort i de 15 år, undersøgelsen er blevet lavet.

Forskningschef ved VIA University College Andreas Rasch-Christensen peger på, at der er behov for en fornyet indsats omkring læsning i folkeskolen.

- Noget af det, som rapporten og forskerne bag undersøgelsen peger på, er, at der skal ske en fornyet indsats omkring læsning.

- Man skal starte tidligt, men også finde nogle gode balancer mellem skrivning og læsning. De to ting koblet til hinanden giver stærkere læsefærdigheder, siger han.

