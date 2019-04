Læreruddannede fravælger i stigende grad folkeskolen

Mangel på kvalificerede lærere i folkeskolen går ud over elevernes faglige udvikling, siger forskningschef.

Mere end hver tredje med en læreruddannelse vælger at arbejde uden for folkeskolen. Sådan lyder konklusionen i en ny analyse udarbejdet af tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i samarbejde med Danmarks Lærerforening.

Det skriver Politiken.

Andelen af uddannede lærere, der arbejder i private grundskoler eller andre brancher, er vokset fra 35 til 37 procent mellem 2014 og 2017.

Selv om stigningen procentvis ikke er voldsom, er der grund til opmærksomhed. Sådan lyder vurderingen fra Andreas Rasch-Christensen, som er forskningschef ved VIA University College og særligt beskæftiger sig med den danske folkeskole.

- Der er grund til opmærksomhed. Og der er grund til stigende opmærksomhed, hvis den her stigning fortsætter. Det er jo ikke en dramatisk stigning, men det er dog en væsentlig stigning.

- Og den skal ses i lyset af, at der mangler lærere i den danske folkeskole. Skoler står i situationer, hvor de ikke kan rekruttere de lærere, de har brug for, siger Andreas Rasch-Christensen til Ritzau.

Mangel på folkeskolelærere går i sidste ende ud over eleverne, forklarer Andreas Rasch-Christensen videre.

- Konsekvensen ved ikke at have nok lærere er ultimativt, at det går ud over elevernes faglige og sociale udvikling. Det at have lærere med en læreruddannelse i den danske folkeskole er selvfølgelig voldsomt afgørende, siger han til Ritzau.

Mere end 26.500 med en læreruddannelse arbejder uden for folkeskolen. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere dokumenteret, at 16 procent af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen ikke har en læreruddannelse.

Udviklingen på området bekymrer Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

- Jeg håber, at vi alle sammen tager det alvorligt, for det er et stort problem overalt i landet, at man har svært ved at skaffe de lærere, der er brug for, til folkeskolen. Det er en udvikling, vi skal have vendt, siger han til Ritzau.

- Der er en meget stor indbygget risiko for, at det giver en selvforstærkende effekt. Hvis man er på en skole, hvor der mangler uddannede lærere, så bliver det endnu sværere at være lære der, og så er der endnu flere, der søger væk.

/ritzau/