Læs vilkårene i rejseforsikringen nøje

- Vær særligt opmærksom på, om din rejseforsikring dækker syge- og hjemtransport. Det kan nemlig blive rigtig dyrt.

- En helikopterredning på skiferien kan koste 40.000 kroner, mens en ambulanceflyvning hjem fra Alperne kan løbe helt op i 200.000 kroner.

- Tjek, at den dækker skiferie, eller hvis du skal på andre typer af aktiv ferie.

- En rejseforsikring dækker ikke per automatik afbestillingsforsikring, men det giver dig mulighed for at få erstattet rejsens pris, hvis du er nødt til at afbestille lige før afrejse.

