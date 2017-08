Læsere forstår prinsen: ”Kæmp videre, prins Henrik”

Prins Henriks udmelding om, at han ikke vil begraves ved siden af dronning Margrethe, har fået Kristeligt Dagblads læsere til tasterne på Facebook. Mange forstår ham, men flere mener, det er synd for Dronningen

”Kan du forstå prins Henriks grund til, at han ikke vil begraves ved siden af sin hustru? ”



Det var der mange, der gjorde, da Kristeligt Dagblad for nylig stillede læserne det spørgsmål på Facebook, efter prinsgemalen på kontroversiel vis meldte ud, hvordan han vil stedes til hvile efter sin død.

Hundredvis af kommentarer tog stilling til prins Henriks begravelsesønsker og i høj grad også hans ønske om at få titlen som konge.



Selvom mange udtrykte deres utilfredshed og kaldte hans krav urimelige, udtrykte en del sympati og forståelse for prins Henrik.



Blandt dem var Anita Franck. Hun skriver i en kommentar:



”Mange har jo altid elsket at hade ham, gøre nar og andet grimt. Jeg kan godt forstå, han trækker sig og vil 'hvile' et andet sted! Tænker, at nogen burde skamme sig."

Lene Hoeg Andersen mener også, at tiden er inde til at tage prins Henriks ønske alvorligt:



”Når vi er så omstillingsparate i Danmark, så kunne vi nemt lave hans titel om til Kongegemal eller Majestæt. Det synes jeg, han fortjener, og jeg forstår hans pointe fuldt ud. Vi kan nå det endnu, så det er bare om at komme i gang og ikke holde fast i en gammeldags titulering."



Hun bakkes op af en anden læser, Kate Hunt, der opfordrer prins Henrik til ikke at give op:



”Det her handler om ligestilling, og rigtig mange vælger at gøre Dronningen til offer, men det er ham, der er det. Kæmp videre, Prins Henrik."

Andre har dog fattet sympati for dronning Margrethe, og synes, det er synd, at hun ikke skal begraves ved siden af sin mand. Vibeke Moselund skriver:



”Hvor blev kærligheden af? Hvor er det synd for Margrethe. Har han da ikke haft et priviligeret liv her i Danmark?"



Lotte Østrup Golczyk deler hendes synspunkt og skriver undrende:



”Men de er mand og kone. Er det ikke vigtigere end titler...?"

Samtidig er der mange, der er uforstående over for, hvorfor prinsen kommer med et sådant krav, når man må formode, at han altid har vidst, at han aldrig kunne blive konge af Danmark. En af dem er Maja Hornsleth, der skriver:



”Jeg forstår overhovedet ikke prins Henriks beslutning. Prinsen har vidst gennem hele sit ægteskab, at han ikke kunne blive konge. Prinsen skulle se til England. Prins Philip har ikke krævet at blive konge, men stået ved dronningens side til i går, hvor han gik på pension som 96-årig. Jeg mener, prins Henrik svigter dronning Margrethe."