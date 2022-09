Læserne har stemt: Grundtvigs salmer slår populære sange

Tre julesalmer, to adventssalmer, to påskesalmer, to pinsesalmer og en høstsalme. Sådan kan man kategorisere de 10 sange af digterpræsten N.F.S. Grundtvig, som Kristeligt Dagblads læsere i en afstemning har udpeget som hans allerbedste.

At det er lutter salmer og ikke en kærlighedssang som "Hvad er det, min Marie?" eller nogen af Grundtvigs fædrelandssange eller højskolesange, der placerer sig på top-10, overrasker Lea Wierød Borčak, seniorforsker ved Center for Grundtvigforskning på Aarhus Universitet og Videncenter for Sang. Også selvom de 2892 danskere, der har stemt, næppe er repræsentative for alle danskere.