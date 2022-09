Læsøfærgen aflyser afgange grundet stigende brændstofpriser

Ledelsen for Læsøfærgen har hidtil indført et olietillæg på priserne, men det har vist sig ikke at være nok.

Læsøfærgen aflyser afgange mellem Frederikshavn og Læsø. Det sker på grund af stigende brændstofpriser. Det fremgår af Læsøfærgens hjemmeside.

- De stigende brændstofpriser har gjort det bydende nødvendigt at spare for at få Læsøfærgens økonomi til at hænge sammen.

- Der er indført et olietillæg på priserne, som afhjælper noget af merudgiften, men det er ikke tilstrækkeligt, fremgår det af en meddelelse på hjemmesiden.

Det er syv afgange i september og oktober, som bliver aflyst.

Det drejer sig om afgange om fredagen og om søndagen, "hvor der erfaringsmæssigt er mindst belægning i forvejen".

Konkret er der tale om enkelte afgange den 16., 18., 23., 25. og 30. september samt den 2. og 16. oktober.

Beslutningen er truffet i samarbejde mellem færgens ledelse og Læsø Kommune.

Læsøfærgens kontor har allerede taget kontakt til dem, der har booket billetter til de aflyste afgange, lyder det ifølge hjemmesiden.

De aflyste afgange omfatter kun færgen Ane. Dermed er det stadig muligt at rejse mellem Frederikshavn i Nordjylland og Læsø med færgen Margrethe, som sejler på andre tidspunkter.

I juni kunne DR ligeledes fortælle, hvordan flere færgeruter har været nødt til at tænke kreativt for at kunne fortsætte sejladsen uden store underskud.

Nogle færger har sejlet langsommere for at spare på brændstof. Andre har forsøgt at få biler og passagerer hurtigere om bord, så man kan komme hurtigere afsted - og dermed spare tid og penge.

/ritzau/