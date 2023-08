Landbrug & Fødevarer ”strammer grebet” om sodødelighed

For femte år i træk er dødeligheden blandt danske søer steget.

Det betyder, at hver sjette so - 16,5 procent - mister livet i de danske stalde inden slagtning.

Det viser nye tal fra forsknings- og udviklingsorganisationen Seges Innovation, skriver Altinget.

Siden 2017 er dét tal steget stødt fra 11 procent.

- Vi skal selvfølgelig ændre det, for det er problematisk, at overlevelsen går i den forkerte retning. Der er dels et dyrevelfærdsaspekt, og så er der selvfølgelig en økonomisk bundlinje i det, som ikke er hensigtsmæssig.

Ifølge direktøren skal man pege i flere retninger for at finde frem til årsagen.

- Én forklaring kan findes i avlen og en anden i det management, der er på staldgangene, altså hos landmændene.

- Dertil ligger noget af forklaringen nok også i, at vi har et betydeligt fald i produktionen, som betyder, at mange besætninger er lukket ned, fordi nogen vælger at aflive fremfor at slagte, siger han.

For at udbedre problemet har direktøren i juni sammen med Erik Larsen, som er formand for Sektor for Gris, sendt et brev til alle griseavlere med søer i Danmark med de aktuelle tal for deres sodødelighed.

Der er også tidligere landet breve i landmændenes indbakker, hvor der blev opfordret til at nedbringe dødeligheden.

Når det denne gang ventes at have en effekt, skyldes det, at brevet kommer med et krav om, at alle med en sodødelighed over ni procent skal lave en handlingsplan. Handlingsplaner der vil blive ”fulgt op på” under kontrolbesøg, fortæller han.

- Der er stor variation i dødeligheden forskellige steder. Men som gennemsnit er det en rigtig træls udvikling. Hvis man ikke kan fremvise en handlingsplan, får man en frist til at få det på plads. Så vi strammer grebet nu, og forventer ikke at direkte sanktioner bliver nødvendige, siger Christian Fink Hansen.

Direktøren tør dog ikke love, at man i 2024 vil se et fald i dødeligheden for søerne. Det tager tid, lyder det.

- Jeg ser en anerkendelse ude i besætningerne af, at det er en udfordring. Jeg kan ikke se, hvad motivationen skulle være til ikke at gøre det bedre, for de ser et økonomisk tab på det. Men der findes ikke et quickfix, for det er komplekst, og løsningerne varierer fra besætning til besætning.

- Og det vil også tage noget tid, inden det slår igennem, siger direktøren.

