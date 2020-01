Landbruget er langt fra reduktionsmål: Vi kan ikke alene

Hvis landbruget skal nå mål om kvælstofreduktion, så skal staten og kommunerne hjælpe til, siger direktør.

Landbruget kan nå de reduktionsmål, som er sat i forbindelse med landbrugspakken fra 2015, men det kræver et samspil mellem stat, kommuner og landbrug.

Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug Fødevares viceområdedirektør for vand og natur, Anders Panum Jensen.

- Det er de tre parter, der skal spille sammen, hvis der skal leveres. Vi tænker ikke, at det er umuligt.

- Det har været sådan, at de ordninger og godkendelser, som landmændene skal have for at levere, har taget for lang tid at få. Landmændene kan ikke gøre noget, før de får grønt lys fra myndighederne, siger han.

Landbrugspakken fra 2015 betød, at landmændene fik lov til at gøde mere.

Til gengæld skulle de gennem miljømæssige tiltag som for eksempel etablering af vådområder og skovrejsning reducere udledningen af kvælstof.

Men nye foreløbige tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser ifølge Berlingske, at udledningen kun blev reduceret med 31 ton i 2019 mod en ambition på 1735 ton.

- Vi går ud fra, at når ministeriet laver rammen om sådan en indsats i landbrugspakken, så sørger de for deres egen del, nemlig at få ordningerne op at køre i det rette tempo.

- Det er ikke gået så hurtigt, som det burde, og vi har helt fra starten rykket for det. Nu er vi ved at være der, hvor problemerne med godkendelser snart er væk, så nu kan der komme hul på ketchupflasken, siger Anders Panum Jensen.

/ritzau/