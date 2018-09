Landbruget: Misvisende at sammenligne kød og rygning i reklame

Simple Feast, der sælger vegetariske måltidskasser, sammenligner i en reklame rygning med kødspisning.

Når virksomheden Simple Feast i en landsdækkende kampagne sammenligner kødspisning med rygning, er det misvisende.

Man kan nemlig ikke sætte lighedstegn mellem de to, mener Flemming Nør-Pedersen, direktør i brancheorganisationen Landbrug Fødevarer.

- Rygning er helt tydeligt en af de meget store risici, man kan pådrage sig, og som koster mange leveår.

- Der forligger ikke skyggen af bevis for, at der skulle være lige så farligt at spise en pølse i ny og næ, så det er en dybt misvisende sammenligning, siger han.

I kampagnen vises gamle klip af folk, der ryger, hvor cigaretterne er udskiftet med knækpølser og frankfurtere.

Spørgsmål: Skal man ikke bare tage kampagnen som en sjov måde at få omtale?

- Jo, jeg er heller ikke sur, den er bare misvisende. Der ligger så meget ude på de sociale medier, og der her er relativt gennemskueligt forsøg på at fremhæve egne produkter på bekostning af konkurrenternes, synes jeg, siger Flemming Nør-Pedersen.

/ritzau/