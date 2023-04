Landbruget vil have hurtig handling i PFAS-sag

Naturstyrelsen satte fredag græsning med kvæg i bero på 43 statslige naturområder. Årsagen var risiko for forurening med giftige PFAS-stoffer.

Nu skal en arbejdsgruppe finde løsninger på, hvordan naturplejen på arealerne kan sikres, og hvordan de berørte landmænd kan hjælpes.

Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Flere interesseorganisationer, der er en del af arbejdsgruppen glæder sig over, at der nu skal ses på løsninger. De understreger dog, at arbejdet skal gå hurtigt.

I hvert fald hvis der skal findes en løsning, der er tilfredsstillende for de landmænd og det fugleliv, som stoppet for græsningen berører.

Naturarealerne var indtil græsningen blev sat i bero forpagtet til private landmænd. Flere af de landmænd mangler nu jord til de kvæg, der afgræssede områderne.

Thor Gunnar Kofoed mener, at det har sat de landmænd, der har haft køer gående på områderne, i en urimelig og presset situation.

- Nu kræves der hurtig handling, og det skal være med løsninger, som kan sættes i værk umiddelbart, siger han.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Birdlife kan det få konsekvenser for de truede fuglearter, der holder til på naturområder, hvis der ikke er kvæg på områderne til sidste halvdel af 2023.

Køerne er nemlig de bedste til at afgræsse naturområderne. Det fortæller formand for DOF Egon Østergaard.

- Køerne giver liv og dynamik i de her områder. De tramper områderne godt op, og så klatter de. Klatterne giver grundlag for en masse insektliv, som fugle og fugleunger kan leve af, siger han.

Egon Østergaard håber, at der i arbejdsgruppen kan findes en løsning, hvor køerne i tide kan vende tilbage på i hvert fald nogle af områderne.

Thor Gunnar Kofoed mener desuden, at der skal ses på en kompensationsordning for de landmænd, der indtil for nyligt har haft kvæg på områderne.

- Det er landmænd, der har deres levebrød ved de her aktiviteter. Det kan man selvfølgelig ikke bare tage fra dem uden videre, fordi myndighederne har forsømt at agere i tide.

/ritzau/