Landbrugsminister får idéer til C02-afgift fra den anden side af Jorden

Den danske regering mod New Zealand for at blive klogere på, hvordan det kommende forslag til en CO2-afgift på landbruget kan se ud.

Det fortæller minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V).

Han har onsdag holdt møde med New Zealands fødevareminister, Hon Damien O'Connor, under et topmøde om fremtidens fødevarer i Washington i USA.

Den newzealandske regering har nemlig den samme plan som Danmark.

- New Zealand er relevant, fordi de netop har de her overvejelser om CO2-afgift, som et af deres redskaber, siger Jacob Jensen.

- Vi har jo fra dansk side som bekendt ikke lagt os fast på noget endnu, men vi er i den fase, hvor vi overvejer forskellige ting. Og der synes vi, at det er relevant at høre, hvad andre gør.

I oktober sidste år lød det fra regeringen i New Zealand, at de drivhusgasser, som husdyr udleder, skal beskattes for at tackle klimaforandringerne.

Det vil ifølge den newzealandske regering være den første af sin slags.

Regeringens plan er, at landmændene skal begynde at betale for udledningen i 2025.

- Det er ubetrådt land, og det er også derfor, at vi er ude og hente inspiration forskellige steder, for vi står i en situation fra dansk side, hvor vi gerne vil udvikle og ikke afvikle vores landbrug, siger Jacob Jensen

- Vi ved, at der i de kommende år kommer flere mennesker, som skal have mad, og det ved jeg, at mange andre lande kigger nøje efter, det vi kan i Danmark. Og det er jeg selvfølgelig meget glad for.

I sommeren 2022 aftalte et bredt flertal i Folketinget en CO2-afgift på 750 kroner for virksomheder uden for EU's kvotehandelssystem.

Landbruget er ikke omfattet af aftalen.

Den nye SVM-regering har dog skrevet ind i sit regeringsgrundlag, at landbruget også skal pålægges en CO2-afgift.

Regeringen vil fremlægge et forslag til en afgift, når en ekspertgruppe er kommet med sine anbefalinger sidst på året.

Inden da vil den danske minister ikke løfte sløret for regeringens nærmere overvejelser.

- Nej, det kan man overhovedet ikke sige noget om. Vi er overhovedet ikke der, hvor vi kan tale niveau, model eller hvordan det skal indfases. Vi er der, hvor vi skal kigge på det faglige grundlag, siger Jacob Jensen.

