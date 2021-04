Landbrugsudspil har været længe undervejs

* Efter planen ville regeringen præsentere et grønt landbrugsudspil i november sidste år. Men det blev udskudt på grund af minksagen og et ministerskifte.

* I januar meddelte regeringen så, at det nærmest færdige udspil blev droppet. I stedet lød det fra den nye minister på området, Rasmus Prehn, at landbruget skulle inddrages mere i et nyt udspil.

* Udspillet ventes nu at være lige på trapperne.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

/ritzau/