Lande freder kæmpe område i Arktis for fiskeri

Aftale skal forhindre ureguleret fiskeri i det centrale arktiske ocean, der er på størrelse med Middelhavet.

Ti lande har onsdag skrevet under på en historisk aftale om fiskeri i den centrale del af Det Arktiske Ocean.

Det oplyser det grønlandske landsstyre, Naalakkersuisut, i en meddelelse på sin hjemmeside.

Med aftalen, der er indgået mellem de arktiske kyststater, heriblandt Danmark, forpligter landene sig til ikke at fiske i det kæmpe ocean, før der er bedre viden om fiskebestanden.

Aftalen omfatter det centrale arktiske ocean, som er et område på 2,8 millioner kvadratkilometer - hvilket omtrent svarer til størrelsen på Middelhavet.

Foruden delen om ingen fiskeri har landene blandt andet skrevet under på, at de vil styrke forskningssamarbejdet i en langsigtet indsats.

Erik Jensen, der er naalakkersuisoq (landsstyremedlem. red.) for fiskeri, fangst og landbrug, kalder aftalen for historisk.

- Med underskrivelsen har alle parter taget ansvar for at implementere aftalen, involvere os i det fremtidige videnskabelige samarbejde og arbejde for en fremtidig bæredygtig fiskeriforvaltning i det centrale arktiske ocean, siger han i en nyhed på landsstyrets hjemmeside.

Foruden Danmark, for så vidt angår Grønland og Færøerne, er Canada, Norge, Rusland og USA med i aftalen. Desuden har fem større fiskeriparter skrevet under - EU, Island, Japan, Kina og Sydkorea.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) lagde i en pressemeddelelse udsendt af Udenrigsministeriet mandag vægt på, at aftalen er den første, der dækker et så stort område, inden fiskeriet er begyndt.

- Temperaturerne i Arktis fortsætter med at stige. På sigt kan det betyde, at kommercielt fiskeri i den arktiske højsø kan blive muligt, sagde hun i meddelelsen.

/ritzau/