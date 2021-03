Lande holder igen med AstraZeneca-vaccine

* 19 lande har eller har haft suspenderet brugen af AstraZeneca efter blodproptilfælde:

Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Demokratiske Republik Congo, Finland, Frankrig, Holland, Indonesien, Irland, Island, Italien, Letland, Luxembourg, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland.

* Disse lande har efter meldinger fra WHO og EMA meddelt, at de i løbet af en uge tager vaccinen i brug igen:

Bulgarien, Cypern, Frankrig, Holland, Indonesien, Irland, Italien, Letland, Litauen, Portugal, Slovenien, Spanien, Thailand, Tyskland.

* Enkelte lande - deriblandt Østrig - har valgt ikke at bruge doser fra et enkelt parti - et batch - af vaccinen.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Legemiddelverket, EMA, NTB, TT, AFP og Reuters.

/ritzau/