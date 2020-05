Landets efterskoler kan åbne i næste fase

Som en del af anden fase af genåbningen får efterskoler lov til at genåbne. Men ikke sikkert det sker mandag.

Genåbning af efterskoler bliver en del af anden fase af genåbningen af næste fase af genåbningen af Danmark. Det erfarer Ritzau.

Det er dog ikke sikkert, at genåbningen kan ske allerede fra mandag. I forhandlingerne har der været tale om, at efterskolerne først skal genåbne fra 18. maj. Det er endnu ikke bekræftet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) nævnte ikke efterskoler, da hun onsdag fremlagde sit oplæg for åbningen i anden fase. Men at genåbne efterskolerne har været et stort ønske for blandt andre De Radikale og SF.

En rapport fra Statens Serum Institut har vist, at man kan åbne flere dele af Danmark, uden at det vil betyde en øget coronasmitte i Danmark.

Der er regnet på et grundscenarie, som inkluderer blandt andet storcentre og biblioteker. Derudover er der også regnet på yderligere tiltag, som kan åbne, uden at det forventes at føre til en stigning i antallet af indlæggelser.

Beregningerne viser, at efterskoler kan åbne som normalt frem til sommerferien, uden at eleverne holder afstand til hinanden. Seruminstituttet har dog kun regnet på skoledelen og dermed ikke på, at eleverne bor sammen.

Torsdag eftermiddag forhandler regeringen med de resterende partier om en plan for genåbningens fase to. Forhandlingerne foregår på Marienborg.

Regeringen meldte onsdag ud, at den ønsker at genåbne hele detailhandlen, restauranter, caféer, storcentre, Superligaen i fodbold og skole for de ældste elever.

