Landets førende hospital har været plaget af skimmelsvamp i årevis. Men problemet er uløst

Selvom det er 13 år siden, at bomben sprængte i Oslo og massakren fandt sted på den lille ø Utøya, bliver nordmændene i dag mindet om nationens traume.

Gerningsmanden, Anders Behring Breivik, som siden har ændret sit navn til Fjotolf Hansen, er dømt til forvaring i 21 år for mordet på i alt 77 mennesker med stor sandsynlighed for aldrig at blive løsladt. Men han har atter stævnet den norske stat, fordi han mener, at den ved at holde ham isolationsfængslet overtræder menneskerettighederne. Sagen begynder i dag og vil få stor opmærksomhed af de norske medier, forlyder det.

Men en af de pårørende, Lisbeth Røyneland, mener, at gerningsmanden blot bruger retssagen til at sprede sine ekstreme politiske synspunkter. Det siger hun til Politiken.

Det er anden gang, at gerningsmanden bag massakren på Utøya, sagsøger den norske stat. Foto: Ole Berg-Rusten/AP/Ritzau Scanpix

Skimmelsvamp på Riget

De seneste fem år er der fundet 110 tilfælde af skimmelsvamp på Rigshospitalet, og flere af dem er blevet fundet på afdelinger med særligt udsatte patientgrupper, herunder leukæmipatienter, kræftsyge børn og nyfødte, som risikerer infektioner af svampene. Nu viser det sig, at Region Hovedstaden har kendt til problemet i årevis. Det kan Berlingske fortælle.

Roden til problemet er en række vandskader, som altså ikke er blevet udbedret, på trods af det er blevet påpeget i flere rapporter. Ifølge Berlingskes kilder er en af forklaringerne, at regningen for at renovere de slidte bygninger er for stor, hvilket Christoffer Buster Reinhardt (K), medlem af sundhedsudvalget i regionen, også erkender. Han sender en kritik i retning af sundhedsminister Sophie Løhde (V), som mener, at det er regionens ansvar.

“Ministeren kan godt sige, at det er vores ansvar, men vi har jo kun de penge, vi får tildelt af staten,” siger han til Berlingske.

Mænd i Norden ender oftere som barnløse

Tidligere var det typisk mænd uden uddannelse, der ikke blev fædre. Men i dag gælder det for langt flere. I Sverige har 22 procent af 45-årige mænd ikke fået et barn, og i Norge er 30 procent af mændene fra årgang 1979 ikke blevet fædre.

Et lignende billede tegner sig herhjemme. Mens 12 procent af kvinder over 50 år ikke har fået et barn, gælder det for hver femte mand i den aldersgruppe. Ifølge en anerkendt forsker er udviklingen “roden til alt ondt”, men forskningsprofessor Peter Fallesen, som vi har talt med, er knap så skeptisk. Læs hele artiklen her.

Biler bliver mere attraktive

I klimaets navn skal flere køre med kollektiv trafik, men økonomisk set kan bilen være et bedre valg. En ny opgørelse viser nemlig, at prisen for at rejse med tog og bus relativt set er steget mere end prisen for at køre i egen bil. Det kan Jyllands-Posten fortælle.

Opgørelsen viser, at det i dag koster 24,9 procent mere at køre i bil, end det gjorde i december 2008, mens prisen for at tage tog, metro, s-tog eller bus er steget med 35,3 procent. Ikke nok med det. For oveni det skal de omtrent 10 procent, som priserne på tog- og busbilletter stiger med i januar, lægges.

Førtidspensionister snyder sig selv

Det syner måske ikke af meget, men i sidste ende kan det være en god forretning for landets førtidspensionister at tilmelde sig den frivillige pensionsordning SUPP. Det skriver Politiken.

Groft sagt indbetaler staten 2 kroner, hver gang man indbetaler 1 krone til ordningen, og det betyder helt konkret, at en 40-årig førtidspensionist vil få udbetalt 5,9 gange så meget, som han eller hun selv har indbetalt til ordningen, fortæller analysechef i ATP, Michael Jørgensen. Alligevel er det kun hver anden af landets over 240.000 førtidspensionister, der bruger pensionsordningen.

Elvis genopstår virtuelt

Fans af “the king of rock and roll” kan få en helt særlig oplevelse til november. Ved hjælp af kunstig intelligens vil Elvis Presley nemlig holde koncert i London i skikkelse af såkaldte holografiske projektioner, som viser avatarer af musikeren, der døde i 1977.

Der er også planlagt virtuelle koncerter med Elvis Presley i Las Vegas, Tokyo og Berlin. Foto: Elvis Presley Enterprises Llc/Reuters/Ritzau Scanpix

Det lyder futuristisk, men kunstnere som for eksempel rockbandet Kiss og Abba har allerede optrådt virtuelt. Det er dog ikke alle, der er begejstret for den nye teknologi. Ifølge lektor på Det Rytmiske Musikkonservatorium Henrik Marstal er det i Elvis’ tilfælde en “krænkelse af gravfreden”. Det siger han til Berlingske.