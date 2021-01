Plastikkirurger har travlt under coronakrisen

Færre muligheder for at få foretaget operationerne i udlandet og flere penge mellem hænderne har øget efterspørgslen på plastikkirurgi herhjemme. Og så har danskerne aldrig kigget så meget på sig selv, som efter arbejdsmøderne er rykket online, lyder det fra forsker i kropsidealer

Nogle er begyndt at bage surdejsbrød, nogle er begyndt at strikke. Og nogle har fået en ny næse eller et sæt større bryster.

Flere klinikker for plastikkirurgi melder om, at de under coronapandemien har oplevet en større efterspørgsel på skønhedskorrigerende indgreb. Kristeligt Dagblad har foretaget en rundringning til syv af landets klinikker, og størstedelen bekræfter tendensen.

Blandt andet på H.C. Andersen Klinikken i Odense har de mærket, at flere end normalt har et ønske om at få forskønnet deres udseende under pandemien, fortæller medejer og narkoselæge Allan Kimper-Karl.

Han har flere forskellige bud på, hvorfor de plastikkirurgiske klinikker har fået travlt de seneste 10 måneder. Det skyldes blandt andet, mener han, at det ikke i særlig høj grad har været muligt at få lavet indgrebene i udlandet.

Samtidig har mange danskere fået flere penge mellem hænderne, fordi de har sparet penge på ferierejser og fået udbetalt deres indefrosne feriepenge.

”Desuden tror jeg, at mange har haft mere tid til at gå derhjemme og tænke over, hvad der egentlig er vigtigt for dem. Der er nogle, der har gået og overvejet en operation længe, og som nu har kigget sig i spejlet og besluttet, at det skal være nu,” siger Allan Kimper-Karl.

Han fortæller, at de har oplevet en større efterspørgsel på alle typer operationer, lige fra næsekirurgi til fedtsugninger. Men det er først og fremmest de større operationer, som er populære.

”Især de indgreb, vi kalder mommy makeovers, hvor man opererer både mave og bryster på kvinder, har vi lavet flere af. Det handler nok om, at det er en af de operationer, hvor der en del at spare, hvis man tør få det lavet i udlandet, og det har ikke rigtigt være muligt under coronakrisen,” siger Allan Kimper-Karl.

Også Andreas Printzlau, der er speciallæge i plastikkirurgi og ejer af Printzlau Privathospital i Virum, oplever en større tilstrømning af patienter. Han mener, det især handler om, at der er blevet større mulighed for at få passet en operation ind i hverdagen.

”Da man ikke kan sygemelde sig i forbindelse med en plastikoperation, men i stedet skal bruge sin ferie på at restituere, er nedlukningen med hjemmearbejde en oplagt mulighed for at få foretaget operationen,” siger han og fortæller, at mange går længe og vil have foretaget en operation, men ikke kan få den til at hænge sammen med arbejdslivet.

Og så handler det måske om, at man i krisetider koncentrerer sig meget om de nære ting, mener Andreas Printzlau. Han havde egentlig forventet, at pandemiens medfølgende økonomiske krise kunne medføre et dyk i operationer.

”Men det har vi ikke set, og under finanskrisen for år tilbage var det lidt det samme billede, selvom det kan virke paradoksalt. Man kan sige, at folk i krisetider bruger deres energi på det meget nære, for eksempel deres hjem og altså også deres krop,” siger Andres Printzlau, der også oplever, at det er alle slags operationer, der er øget efterspørgsel på.

Karen Hvidtfeldt er professor på institut for kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, hvor hun blandt andet har forsket i kropsidealer. Hun peger især på, at en stor del af arbejdslivet under coronapandemien har bevæget sig online.

”Man sidder og kigger på sig selv hele dagen i onlinemøder. Man kan ikke tale med nogen uden samtidig at blive præsenteret for sit eget ansigt i en grad, som vi næppe nogensinde før er blevet. Samtidig kan man hele tiden se dem, man taler med, og det er svært ikke at komme til at sammenligne sig med andre,” siger hun.

Desuden peger hun på, at fitnesscentrene har været lukket under de hårdeste af nedlukningerne, og at folk generelt har fået mere tid til at undersøge forskellige ting på internettet.

”Hvis man ikke kan komme i fitnesscenteret, så er det måske oplagt at få gjort noget ved sin krop på anden vis, hvis man har en idé om, at der er noget ved ens udseende, man gerne vil forbedre. Og hvis man først begynder at interessere sig en lille smule for de ting og søger på nettet, så betyder algoritmerne, at man vil blive præsenteret for endnu flere reklamer for forskellige behandlinger,” siger Karen Hvidtfeldt.

Generelt får danskerne foretaget stadig flere plastikoperationer.

De nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen stammer fra 2018 og viser, at antallet af brystforstørrende operationer steg med over 10 procent fra 2017 til 2018, mens antallet af brystløftsoperationer i samme periode steg med 23 procent.