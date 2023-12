Landets trafik arter sig pænt trods nattens storm

Selv om stormen Pia torsdag medførte væltede træer og lukkede broer, ser den fredag ikke ud til at have skabt problemer for trafikken.

Det oplyser Kenneth Jensen, som er vagthavende i Vejdirektoratets Trafikcenter.

- Overordnet set ser det rigtig pænt ud på vejene. Efter stormen - som heldigvis er ved at aftage - har der ligget en del træer og grene på vejene, som har skabt noget gene. Så det har vi haft beredskab ude for at fjerne, siger han.

De væltede træer har primært præget vejene på Fyn og i Jylland, men det har ikke skabt et usædvanligt pres på trafikken, lyder det.

Stormen Pia gik officielt i land omkring klokken 15.00 torsdag. Her blev der ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) målt vindstød af stormstyrke i Thorsminde i Vestjylland.

Torsdag aften blev Storebæltsbroen lukket på grund af stormen, indtil den kort inden klokken 03 blev åbnet for biltrafik.

Stormen ventes at løje af i løbet af fredag. Og når juletrafikken samme dag sender mange på køreture på tværs af landet, lyder Vejdirektoratets anbefaling, at man følger trafiksituationen tæt.

- Jo tættere vi kommer på klokken 14 til 18, jo flere biler vil der være på vejene. Dér skyder vi på, at der vil være mest tæt trafik, siger Kenneth Jensen.

Det gælder hele landet, særligt fra Hovedstaden til Jylland og omkring Trekantsområdet, uddyber han.

- Vores råd er, at folk forsøger at køre enten før eller efter det tidsrum, eller at de planlægger alternative ruter.

Der er meldt flere konsekvenser for fredagens juletrafik.

Sejladsen på Molslinjen er suspenderet hele fredag på rund af forhøjet vandstand, og Arriva har indstillet togdriften på en række strækninger frem til fredag omkring klokken 12. Der er dog indsat alternative togbusser.

Dertil kører der ingen tog mellem Lunderskov og Esbjerg frem til klokken 12 og mellem Vejle og Struer frem til samme tidspunkt.

/ritzau/