Landinspektører: Register over boligoplysninger fuld af fejl

I løbet af året vil skattevæsenet vurdere værdien af over 1,5 millioner boliger rundt om i landet. Men Bygnings- og Boligregisteret (BBR), der er grundlag for vurderingerne, ser ud til at være fuld af fejl.

Det skriver DR.

Mediet har talt med en række beskikkede landinspektører, som blandt andet står for at opmåle ejendomme.

Blandt dem er Kristian Baatrup, der er partner i landinspektørfirmaet Skel.dk.

- Vores arbejde er typisk at lave tilstandsrapporter og energirapporter i forbindelse med ejendomshandler, og dér oplever vi et ret stort væld af fejl og mangler.

- Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, siger han til DR.

58 procent af de adspurgte landinspektørvirksomheder er enten "uenige" eller "meget uenige" i, at man kan stole på de oplysninger, der står i registeret.

I løbet af 2022 sendte Vurderingsstyrelsen i omegnen af 146.000 nye ejendomsvurderinger ud.

Skal skattevæsenet opfylde sit mål om at opkræve nye skatter i løbet af 2024, skal 1,5 millioner boliger have ny vurdering i løbet af i år.

Fejlene i BBR kan betyde, at ejendomsvurderingerne ikke bliver korrekte, og at man som boligejer dermed kommer til at betale den forkerte boligskat.

Det kan både være for meget, hvis man eksempelvis har fjernet en tilbygning, eller det kan være for lidt, hvis man eksempelvis har en tilbygning, der ikke er registeret.

Ejendomsvurderingen laves på baggrund af ejendomsværdiskatten, der er en beskatning baseret på ejendommens værdi, og grundskylden, der er en skat baseret på den skønnede værdi af boliggrunden.

Det er altid boligejerens ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte, og man skal som boligejer selv sørge for at indberette eventuelle fejl.

I registeret registreres blandt andet opførselsår, areal, opvarmningstype og tilbygninger.

