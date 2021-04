Landmænd afprøver sensor - skal nedbringe pesticidbrug

15 danske og 100 europæiske landbrug afprøver lige nu en sensor, der skal nedbringe brugen af pesticider.

15 danske og 100 europæiske landbrug er i øjeblikket ved at afprøve en ny sensor, der kan hjælpe med at nedbringe brugen af pesticider.

Den optiske sensor kan måle marker for, hvor mange skadelige insekter og hvor mange gavnlige insekter der er.

Hvis antallet af skadelige insekter er lavt, er der nemlig ikke nødvendigvis grund til at sprøjte med pesticider, der rammer både de skadelige og de gavnlige insekter.

Klas Rydhmer, der er ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og sammen med virksomheden FaunaPhotonics står bag sensoren, har tillid til, at projektet nok skal virke.

- Vi har allerede fundet ud af, at projektet fungerer udmærket i laboratoriet, og vi arbejder os hen imod at vise, at det også duer udenfor, siger han.

Han forklarer, at opfindelsen forhåbentlig kan nedbringe brugen af pesticider i landbruget.

- Forhåbentlig kan vi bruge målingerne i stedet for at bare at sprøjte for en sikkerheds skyld, siger Klas Rydhmer.

Sensoren, der kører på solenergi, kan detektere hastigheden på insekternes vingeslag, hvor store kroppene er i forhold til vingerne og farven på dyrene.

Informationerne sendes videre til en computer, der placerer insekterne i forskellige artsgrupper og giver besked til landmanden på hans computer eller mobiltelefon.

Tidligere har landmænd forsøgt at finde ud af, om der var mange skadelige insekter på marken ved at fange dem med gule fangstbakker med vand i eller med fluepapir og på den måde få overblik.

Med tiden er det målet at gøre sensoren mobil, så den kan flyttes rundt omkring og samle informationer om bestemte områder på enkelte marker.

På den måde kan man eksempelvis vælge kun at sprøjte med pesticider på enkelte dele af en mark.

