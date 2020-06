Landmænd kan klappe i hænderne over regnfuld weekend

Grundlovsdag og den efterfølgende weekend bliver kølig og regnfuld. Det våde vejr er dog ikke skidt for alle.

Den kommende weekend byder på mere vand til de gule græsplæner og tørre marker landet over.

De seneste 24 timers regnvejr - der afhængigt af landsdelen har givet mellem 20 og 50 millimeter regn - efterfølges nemlig af flere kølige og regnfulde dage, begyndende fredag på grundlovsdag.

Det fortæller Frank Nielsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), fredag morgen.

- Vi har lige haft nogle pæne sommerdage. Men nu er det hele regnet væk det sidste døgns tid, og det fortsætter ustadigt, siger han.

Selv om flere sikkert vil ærgre sig over, at perioden med varmt og solrigt vejr er ovre for nu, er det godt nyt for både landmænd og haveejere.

DMI's tørkeindeks er nemlig usædvanligt højt på skalaen, i forhold til hvor tidligt på året det er.

Men det kommer weekendvejret til at hjælpe på.

- For nogle er det her en rigtig omgang "guldregn" forstået på den måde, at landmændene sikkert klapper i deres hænder, siger Frank Nielsen.

Fredag morgen spøger de sidste rester af nattens regnvejr endnu i Nordjylland og de østligste egne af landet.

En kølig og stedvis hård vind blæser fra sydvest og sørger for omkring 15 grader de fleste steder i landet.

I løbet af dagen klarer det langsomt op, men ud på aftenen og natten skal et nyt regnvejr passere.

Billedet gentager sig lørdag, hvor særligt begyndelsen på dagen vil blive præget af byger, mens eftermiddagen byder på gradvis opklaring.

- Lørdagens første halvdel er den dårligste - det betyder dog ikke, at eftermiddagen bliver decideret god, siger Frank Nielsen.

Søndagen bliver den mest solrige af de tre dage.

Her ventes spredte byger og lidt eller nogen sol de fleste steder i landet.

Temperaturen bliver mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk.

Ser man lidt længere frem, er det først hen mod onsdag, at vejret igen vil nærme sig sidste uges sommerlige tendenser med mulighed for sol og op mod 20 grader, fortæller meteorologen fra DMI.

/ritzau/