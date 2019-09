Landsby med økosamfund og delebiler er Årets Landsby

Torup med 350 indbyggere bliver Årets Landsby. Den sjællandske by vinder under tema om bæredygtighed.

Delebiler, egen spildevandsrensning, solceller og en økologisk bydel.

Landsbyen Torup har arbejdet med bæredygtighed de seneste 30 år, og nu har byen, som ligger i Halsnæs Kommune på Sjælland, fået titlen som Årets Landsby 2019.

Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd, der uddeler prisen sammen med Landsbyerne i Danmark og i samarbejde med Forenet Kredit, i en pressemeddelelse.

Hvert år uddeles prisen inden for et selvstændigt tema, og i år har temaet været den bæredygtige landsby.

Landsbyen har økosamfundet Dyssekilde og huser også butikker, børnehave, skole, forsamlingshus, kirke og kulturliv. Lokalrådet har desuden etableret sin helt egen jordfond, der sælger byggemodnet jord videre til boliger og erhverv.

Landsbyen står også til en udvidelse, da Halsnæs Kommune har besluttet at udvide landsbyen med en ny bydel. Med den vokser indbyggertallet fra de nuværende 350 til 500 indbyggere.

Formanden for bedømmelseskomitéen, Carsten Hansen, der er tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter, fortæller, at der var et stærkt felt af nominerede landsbyer, men at Torup var en sikker vinder i forhold til temaet.

- Landsbyen Torup formår at bygge bro mellem fortidens og fremtidens landsbysamfund. Helt konkret eksemplificeret i den nye bydel, der skal vise vejen for det bæredygtige liv på landet.

- Torup er et foregangseksempel på, hvordan landsbyer over hele landet kan fremtidssikre sig selv, udtaler han blandt andet i pressemeddelelsen.

De to andre finalister, der kæmpede om at blive Årets Landsby 2019, var Asaa i Brønderslev Kommune og Krogsbølle Sogn i Nordfyns Kommune.

/ritzau/