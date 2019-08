Landsstyreformand: USA og Grønland har lang fælles historie

Kim Kielsen, Grønlands landsstyreformand, skal mødes med Donald Trump, når præsidenten kommer til Danmark.

Når den amerikanske præsident, Donald Trump, lægger vejen forbi Danmark i starten af september, skal han også trykke hånd med Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen.

Og formanden ser frem til at mødes med USA's præsident, lyder det i en pressemeddelelse udsendt af landsstyret, Naalakkersuisut, torsdag aften.

Landsstyret bemærker samtidig, at der er stigende interesse for den arktiske dagsorden i USA.

- USA og Grønland har en lang fælles historie, og med genopretning af en permanent amerikansk officiel tilstedeværelse i Grønland ser Naalakkersuisut frem til et fornyet og fortsat godt samarbejde.

- Naalakkersuisut anerkender, at Grønland har en særlig strategisk position, samt at der i disse år sker en ny geopolitisk udvikling i Arktis. Det er her Naalakkersuisuts ønske og hensigt at bevare et fredeligt Arktis, udtaler landsstyreformand Kim Kielsen.

Onsdag aften kunne kongehuset bekræfte, at den amerikanske præsident vil besøge Danmark 2.-3. september.

Her skal han foruden Kim Kielsen også mødes med blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) og Færøernes formand for lagtinget.

Arktis er af flere årsager blevet et stadig vigtigere indsatsområde for amerikanerne i stormagtskapløbet mellem USA, Rusland og Kina.

Og under Trump-besøget bliver det Mette Frederiksens opgave at finde en balance mellem de forskellige hensyn, vurderer Martin Breum, som er journalist, forfatter og Arktis-specialist.

- Vi har en kolossal interesse i at fastholde det arktiske som et lavspændingsområde, og vi har ikke brug for en konflikt med Rusland i den del af verden, siger Martin Breum.

- På den anden side vil amerikanere gerne have et stærkere forsvar i Grønland og en mere konfrontatorisk politik mod Rusland og Kina i Arktis. Det er et glasklart modsætningsforhold, som Mette Frederiksen nu placeres midt i, siger han.

/ritzau/