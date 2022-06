Der er flere ønsker til dansk deltagelse i EU-missioner og projekter, men aktuelt har Forsvaret ikke økonomi og ressourcer til at deltage i større EU-missioner.

Onsdag lykkedes det, som skiftende politiske flertal på Christiansborg har forsøgt flere gange over de seneste tre årtier.

Med et stort flertal på 69,9 procent har vælgerne givet grønt lys til, at Danmark afskaffer et af de fire EU-forbehold indført i 1993. Det på forsvar.