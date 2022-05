Lang ventetid i klagesager om aktindsigt i patientjournaler

Der er alt for lang behandlingstid i klagesager om aktindsigt i patientjournaler.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Folketingets Ombudsmand.

I gennemsnit er sagsbehandlingstiden 12,4 måneder, viser en undersøgelse fra ombudsmanden.

- Det er alt for lang tid. Reglerne om aktindsigt i patientjournaler er en af de grundlæggende patientrettigheder, der er med til at sikre den enkelte patients selvbestemmelse og retssikkerhed i sundhedsvæsenet, udtaler Folketingets Ombudsmand Niels Fenger i pressemeddelelsen.

Sagerne bliver behandlet i Styrelsen for Patientklager.

Coronapandemien og udflytningen af styrelsens opgaver er skyld i ventetiden. Sagerne har på baggrund af det hobet sig op.

Med muligheden for aktindsigt er borgere bedre i stand til at følge med i behandlingen, drage omsorg for pårørende og eget helbred, men også at korrigere registrerede oplysninger, udtaler ombudsmanden videre.

Undersøgelsen er gennemført fra start 2021 til udgangen af marts i år.

Ventetiden er dog på vej ned. 1. april var behandlingstiden i verserende sager 6,1 måneder.

Ombudsmanden vil igen i 2023 tjekke op på ventetiden

/ritzau/