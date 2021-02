Lange køer til test efter udbrud i københavnsk kvarter

Københavns Nordvestkvarter er i øjeblikket ramt af et udbrud med smitsom variant. Alle opfordres til test.

Det lader til, at en opfordring fra Københavns Kommune om at lade sig teste er blevet hørt, efter at flere tilfælde af den smitsomme coronavariant B1351 er blevet fundet i det københavnske nordvestkvarter.

Region Hovedstadens podere har i hvert fald haft svært ved at få bugt med de lange køer af borgere, der lørdag var ude for at blive testet, fortæller Kirstine Vestergård Nielsen, vicedirektør for Region Hovedstadens Akutberedskab.

- Vi er blevet overvældet i dag. Vi har været til stede i Nordvest siden torsdag. Torsdag testede vi 100. Fredag testede vi 80. Og i dag ved 14-tiden var vi oppe at have testet de første 500. Så det har været et væsentligt bedre besøgt tilbud i dag, end det har været de andre dage.

- Så ja, vi har haft svært ved at følge med, men vi har gjort det bedste hele dagen for at få ekstra folk på arbejde, og københavnerne har heldigvis taget det med sindsro, siger hun.

Det var fredag, at Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), gik ud med en opfordring til borgere i området om at lade sig teste for coronavirus.

Det skete, efter at der er konstateret mellem to og ni tilfælde af B1351-varianten, der oprindeligt blev opdaget i Sydafrika, i Københavns Nordvestkvarter.

Opfordringen om at blive testet gælder særligt beboere i det område, der ligger i trekanten mellem Frederikssundsvej, Frederiksborgvej og Glasvej.

Udbruddet var kendt for Københavns Kommune allerede torsdag aften. Derfor blev der opsat midlertidige testcentre i området.

/ritzau/