Lange ventetider for kræftpatienter koster to direktører jobbet

Sag om lange ventetider for kræftpatienter koster to hospitalsdirektører på Aarhus Universitetshospital jobbet.

Det siger regionsdirektør i Region Midtjylland Pernille Blach Hansen på et pressemøde tirsdag.

Der er tale om lægefaglig direktør Claus Thomsen og hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

I marts kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet unødvendigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Siden er tallet vokset til 313.

Patienterne måtte vente op til otte uger på en operation, selv om de har lovkrav på at blive opereret, senest to uger efter at det er besluttet, at de skal opereres.

To uvildige undersøgelser blev iværksat i kølvandet på sagen.

Den ene undersøgelse konkluderer ifølge Pernille Blach Hansen, at hospitalet har begået retlige fejl "med fuldt overlæg".

Hensyn til hospitalets økonomi har desuden vægtet højere end patienternes rettigheder, konkluderes det videre.

Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner, giver en "uforbeholden undskyldning" til de berørte og siger, at regionen tager det fulde ansvar for sagen.

- Vi har at gøre med meget syge borgere, der ikke har fået den hjælp, de har krav på. Den forventning har vi ikke levet op til, og det beklager jeg dybt, siger han.

Der er indgået en fratrædelsesaftale med de to direktører.

/ritzau/