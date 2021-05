Langelændere kan blive eksproprieret ved udrejsecenter

Ifølge Berlingske kan langelændere, der bor tæt ved planlagt udrejsecenter, have mulighed for erstatning.

Hvis et nyt udrejsecenter for kriminelle, udviste udlændinge på Langeland ender med at sætte sig i huspriserne, så vil beboerne omkring det kunne kræve erstatning eller decideret ekspropriation.

Det vurderer professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Waage, over for Berlingske. Venstre retsordfører, Preben Bang Henriksen, er enig.

- Jeg mener helt klart, at hvis denne her beslutning gennemføres, så er der grundlag for ekspropriation til sikring for det tab, de står til at lide på grund af beslutningen.

- Der er tale om en særdeles indgribende beslutning over for en gruppe mennesker, og det udløser normalt erstatning, siger han.

- Lige nu taler vi meget om den forventede kriminalitet. Jeg synes, at man glemmer, at folk har købt hus og har troet på, at området ville opleve fremgang. De har nu fået smidt et kold spand vand i hovedet.

Regeringen droppede ved sin tiltræden i 2019 den tidligere regerings planer om at placere udrejsecentret på den øde ø Lindholm i Stege Bugt. Den plan var meget dyr, da øen skulle gennemrenoveres.

Der var også en stor principiel modstand fra flere støttepartier mod, at personer, der ikke er fængslet, skulle placeres på en øde ø.

Preben Bang Henriksen siger, at ekspropriation og erstatning ikke havde været i spil, hvis planen om Lindholm var fastholdt.

- For der bor ikke andre mennesker, så der er ikke nogen at betale erstatning til, siger han.

Spurgt til, om det vil ændre Venstres holdning til placeringen på Langeland, hvis de lokale bliver holdt økonomisk skadesløse, siger Preben Bang Henriksen:

- Det er en anden diskussion, jeg ikke skal komme nærmere. Regeringen har ikke involveret andre i denne her beslutning. Og slet ikke Venstre.

- Vi er klar til at kigge på forskellige lokationer. Men denne her er helt utålelig for Venstre for at sige det rent ud, siger Preben Bang Henriksen.

