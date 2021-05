Langeland får mere politi og patruljering med udrejsecenter

Politi vurderer, at der skal tilføres mandskab svarende til 67 politifolk, når nyt udrejsecenter kommer.

Fyns Politi kommer til at opruste, når det kommende udrejsecenter for afviste, kriminelle udlændinge kommer i drift på Langeland.

Politiet vurderer, at der skal tilføres mandskab svarende til 67 politiårsværk for at kunne løse opgaver i relation til udrejsecenteret.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet vil indsætte faste politipatruljer ved centret og på den øvrige del af Langeland, ligesom det vil øge beredskabet til akut udrykning.

Ud over døgnbemanding på centeret vil politiet få behov for at bruge ekstra kræfter på efterforskning, sagsbehandling og forebyggende politiarbejde, lyder det.

Politiet understreger, at det endnu er for tidligt at sige, præcis hvor mange politifolk der vil blive tilført, og hvilke opgaver de vil få.

Men udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) lovede onsdag, at politiet vil få flere ressourcer.

- Det vi foreløbig ved, er, at der med ministerens ord vil ske en saltvandsindsprøjtning til Fyns Politi bestående af nye politifolk samt tilføjelse af nogle årsværk, som allerede er i politiet, siger politidirektør Arne Gram.

- Mere konkret kan jeg ikke sige det endnu, der skal vi først lidt længere hen i processen, siger han.

Udrejsecenter Holmegaard, som centeret på Langeland kommer til at hedde, forventes at være i fuld drift i 2022. Cirka 130 personer vil flytte ind.

