Langsomt lavtryk skyder ugen i gang med masser af regn og blæst

Lavtryk, regnvejr og kraftig blæst.

Det kan ligne en vejrudsigt for oktober eller november. Men det er altså hovedelementerne i vejrudsigten for den forestående augustuge.

Det fortæller Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Det minder mere om efterårsvejr end om sommervejr.

- Ugen begynder vådt og meget blæsende.

- Vi har en front, som allerede i går bevægede sig ind over landet, og som nu er over Nordjylland, Djursland, Sjælland og øerne, og som stadig giver regn. Det vil den gøre en stor del af dagen, siger hun mandag morgen.

Lavtrykket bevæger sig langsomt mod nord og er lang tid om at slippe grebet om Danmark. Det betyder blandt andet, at det i Nordjylland kan ende med at regne uafbrudt hele dagen mandag.

- Det tynder ud i regnvejret sydfra, og mange steder vil det formentlig holde tørt. Men i Nordjylland, den nordlige del af Sjælland og på dele af Bornholm forventer vi regn stort set hele dagen, siger Anja Bodholdt.

Der er generelt udsigt til hård vind til hård kuling mandag.

Ved kysterne i Nord- og Nordvestsjælland vil middelvinden have styrke af stormende kuling, og der kan komme vindstød af stormstyrke.

- Vinden vil være kraftigst i morgentimerne og lægge sig lidt i eftermiddag, men den tiltager igen i aften og nat. Der vil komme hård vind til hård kuling og mange steder vindstød af stormstyrke, siger meteorologen.

Temperaturerne bliver mandag mellem 15 og 17 grader.

Blæsten fortsætter tirsdag, hvor den ventes at toppe i styrke, før den onsdag løjer lidt af.

- Men det vil stadig være blæsende for årstiden, siger Anja Bodholdt.

Tirsdag vil det formentlig kun være Nordjylland, der får vedvarende regn, mens resten af landet får bygevejr.

Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader.

Onsdag er der generelt mange skyer, regn, byger og en frisk vind til kuling på programmet.

- Torsdag fortsætter det med skyer, mange byger og 15 til 18 grader og stadig let til frisk vestlig vind.

- Vi skal hen til fredag, før det måske lysner en lille smule og så til weekenden, hvor der kan være yderligere bedring, siger Anja Bodholdt.

Lavtrykket, som hænger over Danmark mandag, ramte allerede landet fra øst søndag. Fra søndag middag til mandag klokken 04 faldt der cirka 50 millimeter regn på Bornholm, som er det sted, der har fået mest nedbør.

