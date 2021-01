Langt færre bliver lyntestet end der er kapacitet til

Onsdag blev der foretaget 22.025 lyntest på statens regning, men der er kapacitet til 100.000.

Onsdag blev der fundet 146 tilfælde af coronasmitte blandt 22.025 personer, der fik taget en lyntest.

Det oplyser de private testudbydere Falck, SOS International, Carelink og Copenhagen Medical.

Onsdagens tal udløser en positivprocent er 0,66. Det er dermed syvende dag i streg, hvor positivprocenten ligger under 1.

Der kan foretages op til 100.000 lyntest om dagen af de fire private udbydere, men der testes langt færre.

Det højeste antal test, der er foretaget på et døgn i januar, var den 15. Her fik knap 29.000 personer foretaget en lyntest på et døgn.

/ritzau/