Langt færre end ventet bliver testet for coronavirus

Sundhedsstyrelsen har i denne uge et mål om at teste 10.000 dagligt for corona. Det er endnu ikke sket.

Selv om sundhedsmyndighederne i denne uge har et mål om 10.000 daglige coronatest, er det endnu ikke lykkedes bare én af dagene.

Det foreløbigt højeste antal blev foretaget mandag, hvor 6009 personer blev testet for coronavirusset. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Tallet dækker over de test, hvor der er et entydigt testsvar tidligt næste morgen.

Målet om de 10.000 daglige test blev nævnt så sent som torsdag i sidste uge af Helene Probst, der er centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen.

Til DR sagde hun, at man på baggrund af ændrede retningslinjer for, hvem der kan blive testet for coronavirus, regnede med at kunne nå op på 10.000 test i indeværende uge.

Ritzau har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvorfor det i denne uge endnu ikke har været muligt at nå målet på 10.000 daglige test.

Styrelsen henviser til regionerne, som står for at foretage testene.

Regionerne ønsker dog ikke at skulle forholde sig til målet om 10.000 daglige test, da det er styrelsens egen målsætning og ikke regionernes, lyder det.

Mens Sundhedsstyrelsen går efter 10.000 daglige test i denne uge, er målet for næste uge at skrue det op til 15.000.

I sidste uge var målet 5000 daglige test. Det blev kun nået to af dagene.

