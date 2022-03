Langt flere kvinder end mænd hjalp ældre under corona

41 procent flere kvinder end mænd ydede frivillig omsorg under den første nedlukning. Kønsroller får kvinder til at tage omsorgsarbejde på sig, og det er godt at få diskuteret på Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, siger forsker bag ny undersøgelse