Lars Barfoed stiller op til EU-parlamentsvalget for M

Da Lars Barfoed for en måneds tid siden meldte sig ind i Moderaterne, var det ikke med henblik på at blive politisk aktiv igen.

Men siden har den tidligere formand for Konservative tilsyneladende fået appetit på politik igen.

Han fortæller i hvert fald i et interview med Berlingske, at han stiller op for sit nye parti til EU-parlamentsvalget næste år.

- Det er noget, vi har drøftet hen ad vejen, om jeg skulle, og jeg selv har skullet tænke over. For jeg har faktisk et rigtig godt arbejdsliv, en god rådgivningsvirksomhed, bestyrelsesarbejde og sådan noget, som jeg er rigtig glad for. Så det har ikke været med den tanke, siger Lars Barfoed.

Han har dog betinget sig, at han bliver opstillet nederst på Moderaternes kandidatliste.

Dermed skal ingen af øvrige kandidater, der blandt andet tæller ligeledes nyindmeldte Stine Bosse og Bergur Løkke Rasmussen, altså føle sig truet.

- Det er også et signal om, at jeg ikke tænker, at det er oplagt, at jeg bliver valgt. Det er nok de første på listen. Men hvis jeg bliver det – og det vil jeg gerne – skal jeg nok give den hele armen, siger han.

Moderaterne holder møde lørdag, hvor opstillingslisten vedtages.

/ritzau/