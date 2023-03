Lars Boje foreslog selv mulighed for alternativ udbetaling af løn

Det var Lars Boje Mathiesen selv, der ville have det som en mulighed, at hans ønskede formandshonorar skulle kunne udbetales til en virksomhedskonto.

Det viser dokumentation, som Ritzau har set.

Sådan ordning ville Skat ikke acceptere, vurderer chefkonsulent.

Striden mellem den afsatte formand for Nye Borgerlige og partiets hovedbestyrelse drejer sig om penge.

Hovedbestyrelsen anklager blandt andet Lars Boje Mathiesen for at ville have sit ønskede formandsvederlag udbetalt til sin virksomhedskonto.

- En 4-årig uopsigelig kontrakt med et formandshonorar på 55.000 kroner om måneden inklusiv pension, som Lars Boje Mathiesen ville have udbetalt til sin virksomhedskonto frem for sin lønkonto for at spare penge i skat, rimer slet ikke på at være formand for Nye Borgerlige, skrev organisatorisk næstformand Jesper Hammer torsdag aften til partiets medlemmer.

I programmet ”Det blå hjørne” på Radio4 blev Lars Boje Mathiesen fredag spurgt, om "du på noget tidspunkt i mail eller samtaler har bedt om at få udbetalt et månedligt honorar til dit firma frem for din normale lønkonto, hvor man normalt udbetaler noget, der skal indkomstbeskattes?”.

- I et af de første udkast til kontrakten - jeg ved ikke hvilken, men i nogle af de kontrakter, sekretariatschefen havde lavet, stod, at det enten kunne udbetales til en lønkonto eller til et firma, svarer Lars Boje Mathiesen.

- Der har jeg ingenting at skjule. Men det er jo ikke mig, der laver ansættelseskontrakten. Det er jo en sekretariatschef, der laver det.

Ritzau har fredag set dokumentation, der viser, at det er Lars Boje Mathiesen selv, der specifikt beder om at få tilføjet den omtalte linje til et udkast til en ansættelseskontrakt.

Han ønskede at få rettet i udkastet, at han selv kunne vælge, om lønnen skulle indbetales til en NemID-konto eller til en virksomhed efter eget ønske. Det fremgik ikke i udkastet inden.

Om det også står sådan i det endelige udkast til den ansættelseskontrakt, som hovedbestyrelsen har afvist, ved Ritzau ikke.

Ifølge chefkonsulent hos revisionsselskabet BDO, Henning Boye Hansen, er det mod reglerne.

- Jeg kan heller ikke lade min løn fra BDO gå ind i en virksomhedsordning, fordi det er et personligt vederlag. På samme måde kan man sige, at hvis man er partiformand og får et vederlag for at arbejde for partiet, så er det ligesom løn. Det har ikke noget med virksomhedsindkomst at gøre.

- Derfor tror jeg ikke, at skattemyndighederne ville acceptere, at det går i virksomhedsordningen, siger Henning Boye Hansen.

Hvis Lars Boje Mathiesen fik beskattet sit formandsvederlag gennem virksomhedsordningen, ville skatteprocenten lyde på 22 procent.

Lars Boje Mathiesen nåede blot en måned som formand for Nye Borgerlige, inden han torsdag blev ekskluderet.

Han fortsætter i Folketinget som løsgænger.

