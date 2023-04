Lars Boje Mathiesen overvejer at stifte et nyt parti

Der findes allerede 12 partier i Folketinget i dag, men måske slutter det ikke her.

Folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen, som er løsgænger, overvejer nemlig at stifte et nyt parti, som "vil blive noget, Danmark ikke har set før".

Det skriver han på Facebook.

Boje Mathiesen blev i sidste måned ekskluderet af Nye Borgerlige, efter at han i kun lidt over en måned havde været formand for partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den tidligere profil i Nye Borgerlige åbner også for at melde sig ind i et andet parti, skriver han.

Om sin fremtid skriver Boje Mathiesen:

- Derfor så er det jo ikke rocket science, at der er to muligheder. 1) Jeg forsøger at komme med i et andet parti, hvor der er mulighed og plads til at jeg kan fortsætte mit arbejde. 2) Jeg starter et nyt parti, som vil blive noget Danmark ikke har set før.

- Indtil den beslutning er truffet, så kommer jeg ikke til at sætte mig nede bagi og bare trække vederlag.

Han nævner i sit opslag på Facebook ikke, hvilke andre partier som eventuelt kunne være i spil, skulle han vælge at gå den vej. Tidligere har Boje Mathiesen dog repræsenteret Liberal Alliance i byrådet i Aarhus. Boje Mathiesen uddyber heller ikke yderligere i forhold sine tanker om et eventuelt nyt parti med ham selv i spidsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Boje Mathiesen blev valgt som formand for Nye Borgerlige 7. februar. 9. marts meddelte Nye Borgerliges hovedbestyrelse i en mail til medlemmerne, at Boje Mathiesen var færdig som formand, og at han samtidig blev ekskluderet fra partiet og folketingsgruppen.

Nye Borgerliges hovedbestyrelse traf beslutningen, efter at Boje Mathiesen blandt andet havde krævet et honorar på 55.000 kroner om måneden i fire år for at være formand.

Mens han grubler over fremtiden, arbejder Boje Mathiesen videre med sit "koncept", som han kalder "Boje på Borgen". Hvad det nøjagtigt kommer til at handle om, fremgår heller ikke endnu.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Boje Mathiesen.

/ritzau/