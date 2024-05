Lars Boje præsenterer coach som fælle i nyt parti

Kim Boye, bedre kendt på sociale medier som "den mentale kriger", skal være med, når løsgænger og tidligere formand for Nye Borgerlige Lars Boje Mathiesen starter et nyt parti.

Det skriver Lars Boje Mathiesen i et opslag på Instagram.

- Det, vi skal, kræver folk med integritet, vilje og modet til at kæmpe for noget nyt. Disse ord er nærmest direkte synonym med Kim Boye, skriver Lars Boje Mathiesen.

Kim Boye er sportsagent og har været med til at sikre danske Martin Braithwaite en kontrakt hos fodboldklubben FC Barcelona.

Foruden at være sportsagent agerede Kim Boye under coronapandemien coach for bevægelsen Men In Black forud for dens første møde med DR, skrev Altinget i 2021.

Iklædt sort og ofte med maskerede ansigter demonstrerede gruppen under pandemien imod den danske nedlukning.

Kim Boye har 99.000 følgere på Facebook.

I opslaget står Lars Boje Mathiesen og Kim Boye side om side.

- Vi træder nu snart ind på den politiske scene sammen om det nye parti, og vi glæder os til at fortælle jer og resten af Danmark om vores visioner, planer og politik, skriver Lars Boje Mathiesen.

Lars Boje Mathiesen har i over et år luftet tanker om at stifte et nyt parti. Første gang var i april 2023.

Han meddelte i april i år, at han præsenterer et nyt parti til sommer. Han kommer til at kræve mindst 10 års erhvervserfaring for at stille op for partiet, skrev han på Facebook.

Lars Boje Mathiesen blev i februar 2023 valgt som formand for Nye Borgerlige, efter at partistifter Pernille Vermund meddelte, at hun ville træde tilbage fra Folketinget i en periode.

Men efter blot en måned som formand blev han afsat og ekskluderet fra Nye Borgerlige efter uenighed om hans aflønning og øvrige vilkår. Hovedbestyrelsen kaldte hans pengekrav for "abnorme". Han har siden været løsgænger.

/ritzau/