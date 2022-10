Lars Findsen i ny bog: Nogen ville af med mig

I en ny bog fortæller den hjemsendte spionchef Lars Findsen om flere sammenstød, han har haft med departementschef Barbara Bertelsen.

Han sætter også et kritisk lys på den daværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S).

Findsen er i en straffesag sat under tiltale for at have røbet statshemmeligheder overfor flere personer, efter at han blev hjemsendt fra topposten i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i august 2020.

"Allerede inden hjemsendelsen havde jeg fået flere forvarsler om, at nogen ville af med mig," skriver han i bogen "Spionchefen, erindringer fra celle 18".

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere gange har Findsen og Bertelsen haft sammenstød, fremgår det. Også da hun var departementschef i Justitsministeriet. Han beskriver hendes opførsel som "urimelig og uprofessionel".

Bertelsen rykkede op i graderne og var blevet departementschef i Statsministeriet, da beslutningen om at hjemsende Lars Findsen og andre chefer blev truffet i august 2020.

Lars Findsen fik besked om, hvad der var på vej, fra Thomas Ahrenkiel, departementschef i Forsvarsministeriet, skriver han i bogen.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne var på vej med meget alvorlig kritik af FE. Regeringen planlagde et modtræk. Cheferne skulle flyttes, inden tilsynets kritik blev offentliggjort. Så ville man kunne sige, at man havde set fremad.

I bogen skriver Lars Findsen om et møde med Trine Bramsen 17. august 2020.

Hun sagde ifølge ham, at hun var "med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90".

Tilsynet udtrykte blandt andet mistanke om, at FE havde skjult oplysninger for tilsynet.

"Hold da kæft. Det er jo vanvittigt. Det må ikke blive sendt ud. Det er forkert og svarer til at køre en bulldozer ind i en porcelænsforretning," citerer Lars Findsen sig selv for at have sagt om udkastet til en pressemeddelelse.

I øvrigt langer Lars Findsen i bogen også ud mod cheferne i PET og FE. Det skyldes deres opførsel overfor flere mediechefer i forlængelse af anholdelsen af blandt andre Findsen. Amatøragtig, lyder det.

Såvel Finn Borch Andersen som Svend Larsen har advaret blandt andet JP/Politikens Hus og Weekendavisen om, at det kan være strafbart at viderebringe lækkede oplysninger. De to efterretningschefer har nævnt flere konkrete sager.

Det er værd at diskutere, noterer Findsen, om de to efterretningschefer dermed har "bekræftet forhold vedrørende tjenesternes virksomhed". Med andre ord: Muligvis har de overtrådt deres tavshedspligt.

/ritzau/