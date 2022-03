Lars Findsen sigtet i ni forhold om læk af hemmeligheder

Tetsbog viser, at den hjemsendte chef for FE er sigtet i ni forhold. Retten finder begrundet mistanke i seks.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, er sigtet for ni forhold om at lække statshemmeligheder.

Det skriver DR og Jyllands-Posten efter at have fået aktindsigt i en retsbog fra Østre Landsret.

Sagen mod spionchefen har været mørkelagt, siden han samtidig med tre andre nuværende og tidligere ansatte i Politiets Efterretningstjeneste (PET) og FE blev anholdt 8. december sidste år.

Dog er det kommet frem, at han er sigtet for at lække statshemmeligheder. Omfanget har indtil nu været ukendt.

Artiklen fortsætter under annoncen

I midten af februar besluttede Østre Landsret, at Lars Findsen, der havde siddet fængslet siden sin anholdelse, skulle løslades.

Det skete efter et 20 timer langt retsmøde, der strakte sig over to dage. Det er retsbogen fra dette retsmøde, som Jyllands-Posten og DR har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at Lars Findsen er sigtet i ni forhold. Retten fandt dog kun begrundet mistanke om, at han er skyldig i seks af de ni forhold.

Flere medier har skrevet, at mistanken mod spionchefen formentlig handler om, at der sket lækager til pressen.

I forbindelse med efterforskningen er flere journalister blevet indkaldt til afhøring.

Desuden blev chefer i flere mediehuse efter anholdelserne i december advaret af PET og FE om, at pressefolk risikerer at blive strafforfulgt, hvis de viderebringer klassificerede oplysninger.

I første omgang blev Lars Findsen varetægtsfængslet, da retten fandt, at han på fri fod kunne lægge hindringer i veje for efterforskningen.

Senere blev også faren for, at han vil gentage sin påståede forbrydelse på fri fod, brugt af retten som begrundelse.

Da landsretten skulle tage stilling til en fortsat varetægtsfængsling, forsøgte anklagemyndigheden at få den forlænget af hensyn til retshåndhævelsen.

Men da man ikke havde forsøgt at bruge den begrundelse i byretten, afviste landsretten ifølge Jyllands-Posten overhovedet at overveje den mulighed.

Landsretten afviste desuden, at de to oprindelige begrundelser kunne bruges og løslod Lars Findsen.

/ritzau/