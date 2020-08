Lars Findsens reaktion

* Lars Findsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), reagerede mandag aften på sagen om kritik af tjenesten.

* Han sagde blandt andet skriftligt til Ritzau:

- Jeg er selvsagt ked af sagen - ikke mindst på vegne af FE’s mange meget dygtige og ordentlige medarbejdere. De har ikke fortjent de mistanker, der er rejst mod tjenesten.

- Jeg imødeser en undersøgelse, der kommer hele vejen rundt om de forhold, der peges på.

- Personligt har jeg været i statens tjeneste i 30 år denne sommer, og at jeg skulle have et motiv til at have misforvaltet mit embede som chef for FE gennem de sidste knap fem år - som sagen kan give indtryk af - har jeg svært ved at se.

Kilde: Ritzau

/ritzau/