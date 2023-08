Lars Løkke: Kina må skærpe holdning til krigen i Ukraine

Efter onsdag at være landet i Kina på et tre dage langt besøg siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at det er hans agt at bede den kinesiske ledelse om at skærpe sin holdning til krigen i Ukraine.

Han vil have kineserne til at tale med Rusland præsident, Vladimir Putin, om krigen, rapporterer Reuters.

- Vi har behov for, at Kina skærper sin stilling, siger Løkke Rasmussen i Shanghai.

- Putin lytter ikke til de europæiske ledere, men han lytter helt klart til Kina. Så jeg vil argumentere for, at Kina skal sige noget.

Udenrigsministeren siger, at han under sit besøg skal tale om bilaterale forhold og grøn energi med sin kinesiske kollega, Wang Yi, når de fredag mødes i Beijing.

Han skal også have et møde med Kinas handelsminister, Wang Wentao, torsdag.

