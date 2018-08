Lars Løkke lover flere hænder til psykiatrien

Flere penge til psykiatri kan ikke alene løse problemet, siger Lars Løkke efter besøg på psykiatrisygehus.

Nej. Så kontant svarer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på spørgsmålet om, hvorvidt der bliver gjort nok for patienter og medarbejdere i psykiatrien.

Forinden er statsministeren sammen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) blevet vist rundt på Psykiatrisygehuset i Slagelse for at høre nærmere om, hvilke udfordringer personalet møder i det daglige arbejde.

Især peger personalet på rekrutteringsproblemer. Det vil regeringen tage højde for, når en ny og samlet psykiatrihandlingsplan skal præsenteres til september, lyder det.

- Helt overordnet skal der være nogle ressourcer, og det er vi indstillet på at stille til rådighed.

- Men det er ikke nok, at jobåbningerne er der, hvis der ikke er nogen, der søger. Det er en spiral, som skal brydes.

- Vi kan levere økonomien, men vi kan ikke tvinge folk til at søge ansættelse, siger han.

Besøget sker, dagen efter at regeringen i sit finanslovsudspil for 2019 har afsat 100 millioner kroner årligt til psykiatrien over en fireårig periode.

Samlet set løber beløbet til psykiatrien op på 525 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022, når både finanslov og økonomiaftale for 2019 samt en særlig satspulje medregnes.

Det glæder ledende overlæge i Psykiatrihuset Slagelse Birgitte Welcher, at regeringen vil tilføre flere penge til psykiatrien. Men der skal mere til for at løse problemer, lyder det.

- Det er en begyndelse, men vi kunne selvfølgelig godt ønske os nogle flere penge.

- Men vi oplevede en ægte bekymring og et ønske om at finde en løsning på en konstruktiv måde, siger hun.

