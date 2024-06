Lars Løkke Rasmussen involveret i mindre bådulykke

Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen (M), har søndag været involveret i en mindre bådulykke i København.

Det oplyser han selv på Facebook.

- Desværre kom vi lidt galt afsted, da båden på grund af forhøjet vandstand kom til "at hænge" under en af broerne, som vi normalt eller altid glider glat under, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Han skriver videre, at hans datter, Lisa, fik hovedet i klemme mellem broen og båden, da hun forsøgte at vrikke båden fri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor måtte hun på Rigshospitalet for at blive scannet.

- Hun er heldigvis efter alt at dømme okay, men er pænt hævet og har hudafskrabninger.

Lars Løkke Rasmussen skriver også i opslaget, at han fik "skamferet" hånden under ulykken, men tilføjer:

- Selv slap jeg med en hævet hånd.

Over for Ritzau oplyser vagtchef hos Københavns Politi Michael Andersen, at der har været "en hændelse med en båd, der har været i klemme".

Politiet fik anmeldelsen klokken 11.35.

Artiklen fortsætter under annoncen

Michael Andersen kan ikke oplyse, hvor episoden fandt sted, men ifølge B.T. siger Københavns Politi, at hændelsen fandt sted ved Frederiksholms Kanal.

Ud over at sejle var Lars Løkke Rasmussen også ude og stemme i forbindelse med europaparlamentsvalget søndag formiddag.

Det er første gang, at han har stemt som politisk leder for Moderaterne ved et EU-valg. Og krydset blev sat ved Moderaterne, oplyste han.

På Facebook skriver Lars Løkke Rasmussen, at et par af hans ansatte også var om bord på båden.

/ritzau/