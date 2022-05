Folketingsmedlem Lars Løkke Rasmussen, på grundlovsdag den 5. juni holder du og cirka 500 andre i Vejle et stiftende møde for partiet Moderaterne. Vælgerne har i forvejen allerede 12 partier i Folketinget at vælge mellem. Hvorfor har de brug for et 13.?

Jamen, det kan da også være, vi kan undvære nogle af de andre.