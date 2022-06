Lars Løkke: Statsministers melding styrker mit parti

- Jeg synes, det styrker relevansen af det her projekt, siger Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne og tidligere statsminister samt formand for Venstre til TV 2 News om statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding søndag.

Mette Frederiksen åbner en diskussion om et regeringssamarbejde hen over midten i dansk politik efter næste valg.

Og den fremstrakte hånd tager Lars Løkke "helt klart" imod.

- Hvis hun virkelig mener det, så er det jo rigtigt positivt, siger han til pressen efter sin tale på Moderaternes stiftende årsmøde.

Lars Løkke Rasmussen lægger vægt på, at han selv forsøgte at gøre det samme som statsminister op til seneste valg i 2019.

- Hun slog jo i den grad hånden af mig, da jeg gjorde det for tre år siden. Så det er tankevækkende, at hun har fået samme tanke.

- Jeg tror, at Mette Frederiksen på mange måder deler nogle analyser om, at Danmark er mere udfordret, end vi går og snakker om til dagligt.

- Og det er svært at lave de forandringer, for det hele går op i daglig fnidder og benspænd, siger Løkke.

Han bemærker også, at blå blok allerede har afvist Mette Frederiksens hånd. Derfor har Moderaterne en relevans, selv om Mette Frederiksen nu lufter samme tanker som Moderaterne, mener Løkke.

- Derfor må vi stilfærdigt sige, at det aldrig kommer til at ske, medmindre der er et parti som Moderaterne, der kommer i Folketinget med de mandater og den styrke, der skal til.

Han påpeger videre, at Mette Frederiksens udmelding "måske i virkeligheden bare er en invitation til De Radikale".

Løkke vil fortsat ikke pege på en statsministerkandidat. Men det bliver i hvert fald ikke ham selv.

- Jeg bliver ikke statsminister igen. Det kan jeg sige med 99,99 procent sikkerhed. Jeg tror, at der er større sandsynlighed for, at der bliver dannet en regering hen over midten uden Moderaterne, end jeg bliver statsminister igen, siger han.

En ministerpost i en bred regering er Løkke dog klar til.

- Jeg kan sagtens se mig selv som minister i en regering, hvor jeg ikke selv sidder for bordenden. For ellers gav det ikke mening for mig at gå ind i det her projekt.

I sin tale ved årsmødet slog Løkke fast, at Moderaterne er et midterparti.

- Vi er ikke blåt, vi er ikke rødt. Vi har blandet farverne. Vi er lilla, sagde han med Moderaternes lilla logo bag sig.

Årsmødet finder sted i Vejle, hvor over 500 medlemmer er mødt op.

/ritzau/