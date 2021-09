Lars Løkkes parti kan nu komme på stemmesedlen: Jeg er ikke blevet hippie. Men vi behøver ikke slås om udlændingepolitik

Partiet Moderaterne har på tre måneder samlet de nødvendige vælgererklæringer for at stille op til valg

Siden Lars Løkke Rasmussen på årets første dag meldte sig ud af Venstre, har politiske reportere boret i, hvad det næste projekt blev for manden, der har været dømt ude af politik flere gange, men som altid er kommet tilbage. Onsdag kom Lars Løkke Rasmussens nye parti Moderaterne så over grænsen på de 20.182 vælgererklæringer, der skal til for at komme på stemmesedlen til Folketinget. Det er gået hurtigere for Moderaterne end for andre partier, der har prøvet.