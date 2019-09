Lars Løkke glæder sig til snarlig rundtur i Danmark

I et Facebook-opslag skriver Løkke, at han ser frem til at fortælle om sin afgang som formand for Venstre.

Siden Lars Løkke Rasmussen i slutningen af august trådte tilbage som formand for Venstre, har den mangeårige toppolitiker været usædvanligt stille.

Men søndag aften vil han for første gang siden sin afgang give interview til DR1 og TV2. Søndag eftermiddag har han slået en form for optakt op på sin Facebook-profil.

Her takker han for alle de henvendelser, han har fået siden sit exit - og fortæller, at han glæder sig til at fortælle om sin dramatiske afgang.

- Jeg glæder mig til i aften på TV2 kl. 19.10 og DR i 21Søndag at svare på nogle af de mange spørgsmål, min beslutning om at stoppe har rejst.

- Og så glæder jeg mig til – når de to interviews er afviklede – at fortsætte dialogen med alle jer, der følger mig her, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger, at han har "kæmpe respekt" for mediernes arbejde, men er særligt glad for den direkte dialog med borgerne.

- Derfor glæder jeg mig også til snart at komme rundt i Danmark igen – for at mødes med alle, der ligesom jeg kærer sig om vores fantastiske lands fremtid.

/ritzau/