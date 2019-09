Lars Løkke indikerer at han er ved at skrive en bog

Tidligere V-formand Lars Løkke Rasmussen er taget til Sverige og indikerer, at han er ved at skrive en bog.

Lars Løkke Rasmussen, forhenværende statsminister og formand for Venstre, skriver til et billede på Instagram, at han "har taget hul på en bog".

- Når solen bryder frem. Bruger nogle dage i Sverige på at få hul på en bog, jeg længe har haft i tankerne. God søndag, skriver han.

Billedet viser et rødt hus og solen, som er ved at bryde igennem dis.

Med teksten indikerer Lars Løkke Rasmussen, at han er gået i gang med at skrive en bog, men ud fra den korte tekst kan man strengt taget ikke konkludere, at det er tilfældet.

Lars Løkke Rasmussen forlod sin post som formand for Venstre i slutningen af august på et dramatisk hovedbestyrelsesmøde i Brejning ved Vejle, hvor han var blevet stillet stolen for døren af partiets forretningsudvalg.

Det var efter en måned præget af intern uro i partiet og med stigende kritik af Venstres ledelse fra baglandet.

Bortset fra to interview med henholdsvis TV2 og DR har Løkke holdt sig ude af mediernes søgelys, siden han trak sig fra formandsposten.

Til gengæld vil han rejse rundt i landet sammen med forfatteren Kirsten Jacobsen til en foredragsrække. Den går under titlen "Befrielsens Øjeblik II".

Ud over foredragsturnéen har Lars Løkke Rasmussen ifølge Altinget og Ekstra Bladet startet to selskaber med sin kone Sólrun.

Der er tale om Sollar Holding, der skal drive investeringsvirksomhed, og holdingselskabet Sollar Aps, der skal leve af rådgivning, events og andre aktiviteter.

Sideløbende optræder Lars Løkke Rasmussen og Sólrun i en eksklusiv pakkerejse fra selskabet Make Travel, der arrangerer rejser til Færøerne.

