Lars Løkke Rasmussen er i tænkeboks om nyt parti

I ny bog siger tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han snart vil træffe valg om politisk fremtid.

Den tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen overvejer at starte et nyt politisk parti.

Det siger han til flere medier.

Mandag udkommer Lars Løkke Rasmussens bog, "Om de fleste og det meste".

Her fortæller han, at han endnu er uafklaret om sin fremtid i politik. Men han afviser ikke et comeback, og han siger, at han er tæt på at tage en beslutning.

I et interview med Jyllands-Posten i forbindelse med bogudgivelsen afviser Lars Løkke Rasmussen, at det kan ske i regi af Venstre eller i et andet eksisterende parti.

Til gengæld vil han ikke afvise, at det kan ske i regi af et helt nyt parti.

Uenigheder med Venstres linje står i øjeblikket tydeligt i spørgsmålet om, hvorvidt De Radikale kunne være et potentielt støtteparti til en V-regering.

Ovenpå valgnederlaget i 2019 vurderede Lars Løkke Rasmussen, der på det tidspunkt stadig var formand for Venstre, at en blå regering kun kunne komme igen ved at samarbejde med Radikale Venstre.

Og Lars Løkke var endda i kontakt med De Radikales politiske leder, Morten Østergaard efter folketingsvalget.

I sin nye bog slår han igen fast, at det i hans øjne ikke giver mening alene at orientere sig mod de borgerlige partier i forsøget på at indtage statsministerkontoret igen.

Men det er stik imod den linje, som Venstres nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen, fremhævede på partiets sommergruppemøde tidligere i august.

V-formanden lagde her afstand til De Radikale og afviste enhver tanke om et regeringssamarbejde.

Lars Løkke Rasmussen lægger over for Politiken ikke skjul på, at Jakob Ellemann-Jensens analyse adskiller sig fundamentalt fra hans egen.

- Der er en konflikt, den kan jeg ikke få til at gå væk, siger han til avisen.

/ritzau/